Suche am Iseosee geht weiter – Vermisste stammt aus Regensburg

Nach der jungen Frau, die am Freitagabend bei einem Schnellboot-Ausflug in den norditalienischen Iseosee gestürzt ist, wird weiter intensiv gesucht. Der Bürgermeister der Stadt Pisogne, Federico Laini, sagte dem ARD-Studio Rom, dass Feuerwehrboote aus der Provinz Brescia weiterhin im Einsatz seien. Zudem seien am Sonntagmittag spezialisierte Einheiten der Wasserrettung aus Rom am Iseosee eingetroffen.

Die Suche findet mithilfe spezieller Roboter zeitgleich sowohl an der Wasseroberfläche als auch auf dem Grund des Sees statt. Durch die Auswertung von GPS-Daten auf den Handys der Ausflugsgruppe wurde ein Suchgebiet von etwa 1.500 mal 700 Metern ausgemacht, in dem die Rettungskräfte nun hoffen, die Frau zu finden. Der See ist in diesem Bereich zwischen 130 und 300 Metern tief.

Während des Sturzes am Kopf getroffen?

Indessen haben die italienischen Behörden nähere Angaben zur Herkunft der jungen Frau gegeben: Sie stamme aus Regensburg. Am Freitagabend gegen 20 Uhr war die 20-Jährige zusammen mit ihrer Schwester und vier weiteren Freunden auf dem Motorboot unterwegs gewesen. Sie stürzte ins Wasser, weil eine 23-jährige Freundin, die sich ohne Bootsführerschein ans Steuer gesetzt hatte, so stark beschleunigte, dass die 20-Jährige das Gleichgewicht verlor. Sie soll zu dem Zeitpunkt am Bug gesessen haben. Die Rettungskräfte gehen deshalb davon aus, dass das Boot die junge Frau während des Sturzes mit voller Wucht am Kopf traf und sie bewusstlos wurde.

Angehörige stehen unter Schock

Die jungen Leute hatten alle "ein, zwei Bier" getrunken, wie der Bürgermeister am Montag der ARD bestätigte - bis auf den Sohn des Bootsbesitzers. Dieser mache mit seinen Eltern seit vielen Jahren Urlaub auf dem "Camping Eden" in Pisogne, in diesem Sommer hatte er seine Freunde dorthin eingeladen. Die Eltern der verunglückten jungen Frau seien am Samstagnachmittag in Pisogne eingetroffen, um die Suche nach ihrer Tochter zu verfolgen. Sie stehen wie auch die Schwester der Verunglückten unter Schock. Nach Angaben des Bürgermeisters wird die Suche auch in den kommenden Tagen fortgesetzt. "Wir halten es für angemessen, mindestens eine Woche lang zu suchen", so der Bürgermeister.

Mit Informationen von dpa.