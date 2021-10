Suche nach dem Übeltäter: Polizeieinsatz wegen toter Maus

Eine Katze hat in einem Mehrfamilienhaus eine tote Maus vor eine Wohnungstür gelegt. Das war der Auslöser für einen ungewöhnlichen Polizeieinsatz in Stockstadt am Main bei Aschaffenburg: Es entbrannte ein heftiger Streit unter den Bewohnerinnen und Bewohnern.

Welche Katze ist der Übeltäter?

Grund für den Streit war, dass sich die Bewohnerinnen und Bewohner laut Polizei nicht einigen konnten, welche Katze wohl der Übeltäter war, der die Maus erlegt und vor die Haustüre gelegt hatte. Da mehrere Hausbewohner Katzen halten, beschuldigten sie sich gegenseitig Besitzer des "Übeltäters" zu sein. Die Parteien gerieten so heftig aneinander, dass eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg anrücken musste. Die Beamten nahmen mehrere Strafanzeigen auf - wegen Beleidigung.