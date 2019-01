Suche nach Atommüll-Endlager: Was kommt auf den Raum Ulm zu?

Die Kommunen sollen bei der Veranstaltung in Ulm über das Suchverfahren für das Atommüll-Endlager informiert werden und die Möglichkeit haben, Fragen und Anregungen mit einzubringen. Noch ist nicht klar, wo in Deutschland ein Endlager für hochradioaktive Abfälle entstehen könnte. Rein geologisch gesehen käme auch die Region um Ulm und Neu-Ulm, also die schwäbische Alb mit ihren Tonschichten für die Endlagerung von Atommüll in Frage.

Atommüll-Zwischenlager Gundremmingen bleibt länger in Betrieb

Das Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit (BfE) betont stets, dass man bei der Suche nach einem Endlager für atomaren Müll noch vor einer weißen Landkarte stehe und es viele mögliche Standorte gibt. Auch der Bürgermeister von Gundremmingen im Landkreis Günzburg, Tobias Bühler (CSU), will an der Veranstaltung teilnehmen. Ihm geht es vor allem darum, zu erfahren, ob es seitens der Politik "endlich die richtigen Weichen gibt, ein Endlager zu finden", so Bühler im BR-Interview.

In Gundremmingen steht neben dem Atomkraftwerk das Zwischenlager, in dem Castor-Behälter mit hoch radioaktivem Atommüll aufbewahrt werden. Eigentlich hatten die Behörden beim Bau des Zwischenlagers der Gemeinde Gundremmingen zugesagt, dass dieses nur bis ins Jahr 2046 befüllt sein wird. Weil die Endlagersuche aber wieder bei Null begonnen hat, ist schon jetzt klar, dass das Zwischenlager einige Jahre länger in Betrieb sein wird.

Bund Naturschutz plant Protest

Der Bund Naturschutz hatte bereits im Vorfeld angekündigt, am Mittwoch vor dem Gelände an der Ulmer Messe zu protestieren – dagegen, dass die Veranstaltung unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet. Bis 2031 will das Bundesamt ein Endlager für hoch radioaktiven Atommüll in Deutschland gefunden haben.