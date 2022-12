Suche nach Alexandra R. geht weiter: Leichenspürhunde im Einsatz

Seit 9. Dezember morgens spurlos verschwunden

Seit zwei Wochen fehlt von der 39-jährigen Alexandra R. jede Spur. Ihr Lebensgefährte hatte die hoch schwangere Frau vermisst gemeldet. Zuletzt sei sie am Morgen des 9. Dezembers gesehen worden. Sie habe ihr Pflegekind in der Kita in Nürnberg-Katzwang abgegeben, danach sei sie verschwunden. Ein freiwilliges Entfernen aus ihrem sozialen Umfeld könne mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden, auch weil die Frau wichtige Dokumente zu Hause zurückgelassen habe. Ebenso gebe es keine Anzeichen für einen Suizid oder einen Unglücksfall, sagte die Sprecherin. Ermittlungen im nahen Umfeld der Frau hatten ebenfalls keine neuen Hinweise ergeben.

Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung

Auf der Suche nach neuen Erkenntnissen hat die Polizei auch die Bevölkerung um Mithilfe gebeten. So war ein mintfarbener Twingo mit Erlangen-Höchstadt-Kennzeichen schon Gegenstand der Ermittlungen. Auch um Aufnahmen von Sicherheitskameras und Dashcams aus dem Wohngebiet der Frau in Katzwang hat die Polizei gebeten. Zudem hatten die Beamten im Zuge der Ermittlungen eine Wohnung in Nürnberg durchsucht und versiegelt. Bisher konnte die Frau aber nicht gefunden werden.

Der aktuelle Fahndungsaufruf mit einer Personenbeschreibung der Vermissten ist hier abrufbar.