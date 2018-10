Suche nach abgestürztem Watzmann-Bergsteiger noch nicht möglich

Erst in zwei bis drei Wochen ist die Suche nach am Watzmann abgestürztem Bergsteiger möglich. Denn wie die Polizei dem BR mitteilt, sind an der vermuteten Absturzstelle in den vergangenen Tagen weitere Eismassen nachgerutscht. Das habe die Sichtung bei einem Hubschrauberflug am Dienstag ergeben. Die Einsatzkräfte hoffen auf mildes Herbstwetter, das Eis abschmelzen lässt und den Vermissten freigibt. Er wird an einer bestimmten Stelle unter acht bis zehn Meter dickem Eis vermutet.

Durch die Eisdecke gebrochen

Der erfahrene Bergsteiger aus Erding wollte am vergangenen Sonntag mit einem Kameraden die Watzmann-Ostwand durchsteigen. Bei der sogenannten Eiskapelle fanden sie keinen passenden Übergang vom Eis zum Fels. Der 36-jährige Erdinger brach durch das Eis und stürzte rund 50 Meter in freiem Fall ab. Er ist wahrscheinlich sofort tot gewesen.

Die Einsatzkräfte mussten die sofort eingeleitete Suche nach dem Mann abbrechen, weil sie sich wegen der labilen Eisschicht selbst in Lebensgefahr gebracht hätten. Nach Auskunft der Polizei sind die Eispassagen in der Watzmann-Ostwand im Frühjahr sicherer zu durchqueren als im Herbst.