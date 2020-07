Suche mit Hubschrauber: störrische Kühe auf der Flucht

Die beiden Kühe sollten eigentlich von der Weide in den Stall. Dabei entwischten sie am Samstagabend (18.07.) aber ihrem Bauern. Der rief die Polizei in Treuchtlingen (Lkr. Weißenburg-Gunzenhausen) und bat um Hilfe. Drei Streifenwagen rückten aus und die sechs Polizisten versuchten gemeinsam mit dem Bauern und etwa 15 freiwilligen Helfern, die Tiere einzufangen.

Kühe liefen vor Polizisten davon

Der Bauer hatte dafür einen Hänger, Leitern und einen mobilen Zaun dabei. "Immer wenn wir versucht haben, uns ihnen zu nähern und sie in Richtung Hänger zu treiben, sind die Kühe davongelaufen", berichtet Polizeihauptkommissar Martin Hilpert, der beim Einsatz dabei war. Weil die freiheitsliebenden Tiere über Straßen und Gleise türmten, sperrten die Beamten kurzzeitig die B2 sowie die Bahnstrecke Treuchtlingen-Ingolstadt.

Polizeihubschrauber beteiligte sich an Fahndung

Die beiden Entflohenen ließen sich trotzdem nicht einfangen und verschwanden in einem mehrere hundert Meter langen Dornengebüsch. "Die Kühe waren recht beharrlich, zwei Sturköpfe, würde ich sagen", so Hilpert. Die Beamten riefen deshalb den Polizeihubschrauber Edelweiß zur Unterstützung. Der ortete die Tiere mit einer Wärmebildkamera und versuchte, sie aus dem Dickicht zu treiben.

Schuss mit dem Betäubungsgewehr

Eine der beiden Kühe lief daraufhin auf ein großes Privatgrundstück. Dort hofften die Beamten auf eine schnelle "Festnahme". Denn inzwischen war auch ein Kollege der Bereitschaftspolizei Eichstätt mit einem Betäubungsgewehr vor Ort. Er traf das Tier sogar. Doch die Spritze löste nicht aus und die Kuh floh über einen Bach in die Dunkelheit. Nach über sechs Stunden Suche brachen die Polizisten gegen 1.00 Uhr nachts den Einsatz dann ab.

Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung

Die jeweils etwa 450 Kilo schweren Kühe abzuschießen sei wirklich nur die Ultima Ratio, erklärte Hilpert. Das mache man nur, wenn Gefahr für Leib und Leben für die Einfangenden oder auch für Unbeteiligte bestünde. Auf der B2 und der angrenzenden Staatsstraße 2230 sind nun Warnschilder aufgestellt. Die Polizei wartet jetzt auf Hinweise, wo die Tiere sich aufhalten und will dann nochmal gemeinsam mit dem Bauern versuchen, die beiden Kühe einzufangen.

Erinnerungen an Kuh Yvonne

Lieber wäre es Martin Hilpert aber, wenn sich die Tiere beruhigen und von selbst Anschluss an eine Herde in der Gegend suchten. Hilpert und seine Kollegen mussten während ihres Einsatzes gestern auch an Kuh Yvonne denken. Im Sommer 2011 errang das Tier mediale Aufmerksamkeit, als es von einem Bauernhof in Mühldorf am Inn entwischte und mehr als drei Monate lang nicht eingefangen werden konnte.