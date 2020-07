Suchdienst deckt Soldatenschicksale auf

Was ist mit meinem Vater passiert? Diese Frage stellte sich Gerhard Fehler jahrelang. Der Suchdienst des Deutschen Roten Kreuzes sorgte für Gewissheit. Der Vater war wie viele andere in einem Kriegsgefangenenlager verhungert. In Ostaschkow, rund 400 Kilometer westlich von Moskau liegt er wahrscheinlich begraben. Das sei schon wichtig, "einfach mal für den Vater die Ruhe zu finden", sagt Dieter Fehler, der Sohn von Gerhard Fehler.

Suchdienst auch heute noch gefragt

Bereits kurz nach Ende des Krieges wurden Suchdienste eingerichtet, die Menschen wieder zusammenbringen sollten. Auch 75 Jahre nach Kriegsende erhält der Suchdienst des DRK noch Anfragen. Im Jahr 2019 gingen in der Zentrale in München 10.091 Stück ein. In 23 Prozent aller Fragen kann das DRK Auskunft geben.

Hinter jeder Anfrage steckt ein Schicksal

"Durch diesen Suchantrag (…) ist mein Opa eigentlich für mich eine Person geworden", zieht Beate Hespelein Bilanz. Sie wollte mehr über den Mann erfahren, den sie nie kennengelernt hatte. Dieser galt als in Stalingrad vermisst. Aus den vom DRK geschickten Unterlagen geht hervor, dass ihr Opa auf einem Marsch von Lager zu Lager im März oder April 1943 gestorben sein muss.

DRK stellt Suchdienst ein

Noch bietet das Deutsche Rote Kreuz den Suchdienst an. Allerdings müssen Interessierte bis spätestens 31.12.2021 einen Antrag stellen. Denn Ende 2023 wird das DRK den Suchdienst einstellen. Man geht davon aus, dass jüngere Generationen dann kein großes Interesse mehr am Schicksal ihrer Ur-Ahnen haben.