Suchaktion: Jungbullen im Landkreis Fürth ausgebüxst

Am Sonntag sind in Roßendorf, einem Gemeindeteil von Cadolzburg im Landkreis Fürth, drei Jungbullen von einer Weide ausgebrochen. Ein Tier konnte wieder eingefangen werden. Die Suche nach den zwei weiteren Rindern setzt sich fort, wie die Polizei am Morgen auf Nachfrage bestätigt hat.

Suche nach zwei Bullen geht weiter

Zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr hatten am Sonntag die Suche nach den Tieren aufgenommen. Zu Fuß, im Auto und per Drohne wurden die Tiere gesucht. So konnte einer der drei Jungbullen wieder eingefangen werden. Die zwei anderen ausgebüxten Bullen sind allerdings noch immer im Raum Roßendorf unterwegs. Die Einsatzkräfte setzen die Suche nach den zwei Flüchtigen fort.