Suchaktion bei Wiesau: Vermisster in Unterhose gefunden

Nach einer mehr als zwölfstündigen Suchaktion im Landkreis Tirschenreuth ist am Dienstag ein vermisster Mann mit Unterkühlung aber wohlbehalten wieder aufgefunden worden. Mehr als 100 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und verschiedenen Rettungsorganisationen hatten seit Montagnachmittag in der Gegend von Wiesau nach dem 40-Jährigen aus Oberbayern gesucht, wie die Polizei in Tirschenreuth mitteilte.

Passanten entdeckten verlassenes Auto

Passanten war am Allerheiligentag an einem Weiher das Auto des Vermissten aufgefallen. Es war unversperrt und die Türen standen offen. Erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass das Auto mit Rosenheimer Kennzeichen einem Mann gehörte, der sich in einem Hotel in Mitterteich eingemietet hatte. Von seiner Familie wurde der Mann bereits seit mehreren Tagen vermisst. Der Mann soll sich wegen familiärer und beruflicher Probleme in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben.

Suchhunde im Einsatz

Die Polizei startete daraufhin eine großangelegte Suchaktion, an der sich unter anderem Rettungskräfte von Berg- und Wasserwacht sowie eine BRK-Hundestaffel beteiligten. Ein Suchhubschrauber mit Wärmebildkamera musste wegen des schlechten Wetters wieder abdrehen. Auch die nahegelegene Bahnstrecke Weiden-Hof wurde wegen der Suchaktion zeitweise gesperrt.

Barfuß und in Unterhosen

Die Suche wurde am Dienstag in den Morgenstunden kurz unterbrochen und dann mit Tagesanbruch fortgesetzt. Kurz darauf stießen dann zwei Beamte der Polizei Tirschenreuth auf einem Feldweg auf den Gesuchten. Er war barfuß und lediglich mit einer Unterhose bekleidet. Der Man sei unterkühlt gewesen, aber äußerlich unversehrt. Er wurde ins Krankenhaus Tirschenreuth gebracht.