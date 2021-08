Suchaktion: 14-jähriges Mädchen aus Geiselbach vermisst

Die 14-jährige Luna hat am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr das Haus in Geiselbach im Landkreis Aschaffenburg verlassen und ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt. Derzeit gebe es keine Hinweise, dass eine Straftat mit dem Vermisstenfall in Zusammenhang stehen könnte, so die Polizei.

Suchaktion mit 360 Rettungskräften

Nachdem die Feuerwehr eine erste Suche am Samstagmorgen abgebrochen hatte, sammelten sich am Nachmittag erneut Kräfte, um den vermuteten letzten Aufenthaltsbereich zwischen Geiselbach, Hofstädten und Omersbach intensiv abzusuchen. Insgesamt waren 280 Feuerwehrleute und 80 Rettungskräfte im Einsatz, darunter auch die Bergwacht sowie Staffeln mit Rettungshunden und Motorrädern. Gegen 19.00 Uhr hat die Feuerwehr die Suche abgebrochen, die Polizei sucht weiterhin nach dem Mädchen.

Beschreibung der Vermissten

Die Jugendliche ist etwa 1,60 m groß und hat mit 41 Kilogramm Gewicht eine sehr schlanke Figur. Sie hat lange dunkle Haare und trägt eine Zahnspange. Bekleidet war sie zuletzt mit einem schwarzen Adidas-Pullover mit weißen Streifen, einer grauen Trainingshose und schwarzen Nike-Schuhen.