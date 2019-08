Subventionen für Bauernhöfe – Ministerium widerspricht Kritikern

Das Bayerische Landwirtschaftsministerium hat Kritik von Landwirten und verschiedenen Bauernverbänden an der Förderpolitik des Freistaats zurückgewiesen. Die hatten in der Folge des Tierschutzskandals in Bad Grönenbach im Allgäu kritisiert, bei Subventionen für Bauernhöfe werde zu stark auf Wachstum gesetzt.

Landwirtschaftsministerium verneint Zusammenhang von Wachstum und Subventionen

Auf eine Anfrage des Bayerischen Rundfunks zu Bedingungen für Subventionen erklärte das Landwirtschaftsministerium nun, es sei nicht korrekt, dass Landwirte nur Fördergelder erhielten, wenn sie ihren Betrieb vergrößern wollten. Wörtlich heißt es in der Antwort des Ministeriums: "Dass Landwirte Ihren Betrieb und Viehbestand zwingend erheblich vergrößern müssen, um von einer Investitionsförderung zu profitieren, stimmt einfach nicht!“ In Bayern stehen Landwirten nach Angaben des Ministeriums im Wesentlichen zwei Investitionsförderprogramme für Neubauten von Ställen zur Verfügung. Das Ministerium erklärte zu beiden Programmen, dass darauf geachtet werde, das Tierwohl zu verbessern und dass kleinere Stallbauprojekte „vergleichsweise begünstigt“ würden.

BDM beklagte hohen Wachstumsdruck für Landwirte

Im Gespräch mit dem BR hatten verschiedene Landwirte davon berichtet, dass sie im Zusammenhang mit einer möglichen Förderung von den Beratern der zuständigen Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten dazu aufgefordert wurden, ihren Betrieb deutlich zu vergrößern. So erklärte Hans Foldenauer, Sprecher des Bundesverbands Deutscher Milchviehhalter (BDM) aus Irsee im Landkreis Ostallgäu, die Vorgabe laute bisher immer verdoppeln, immer mehr Milch produzieren mit immer weniger Arbeitskräften. Foldenauer fordert von der Politik in Land und Bund, sich auf europäischer Ebene für Veränderungen einzusetzen. Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber selbst deutete jüngst Handlungsbedarf an und erklärte, das Verhältnis von Fläche und Tieranzahl eines Betriebs stärker berücksichtigen zu wollen.