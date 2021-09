Substanz geklärt: Volkacher Schüler tranken Desinfektionsmittel

Eigentlich hätte der 26. Juli 2021 ein ganz normaler Schultag werden sollen. Doch dann rückten schließlich an der Mittelschule in Volkach im Landkreis Kitzingen Rettungskräfte an, sogar ein Hubschrauber war vor Ort. Warum? Sechs Schüler hatten eine zunächst unbekannte Substanz getrunken. Zwei Monate später ist nun endlich klar, was die Kinder zu sich genommen haben.

Desinfektionsmittel in Trinkflaschen gemischt

Demnach steht nun fest: Die Schüler haben Desinfektionsmittel getrunken. Die Kinder hatten sich dieses nach bisherigen Erkenntnissen in ihre Trinkflaschen geschüttet und danach über starke Übelkeit und Bauchschmerzen geklagt. "Die Motivlage ist unklar – eventuell war es mehr Neugierde als eine Mutprobe", heißt es dazu von der Staatsanwaltschaft Würzburg. Ein Schüler oder eine Schülerin soll die Substanz mitgebracht haben.

Schüler überwiegend strafunmündig

Die Ermittlungen nach dem Einsatz dauern weiter an. "Bei den Beteiligten handelte es sich überwiegend um strafunmündige Kinder", so die Staatsanwaltschaft. Eine Schülerin sei wahrscheinlich bereits 14 Jahre alt gewesen. Inwieweit dieser ein strafrechtlich relevantes Verhalten zur Last gelegt werden kann, sei aber noch nicht abschließend bewertet.

Aufgrund der unklaren Lage war es am besagten 26. Juli zum Großeinsatz an der Volkacher Schule gekommen. Polizei und Helfer waren mit mehreren Rettungswagen, Notarzt und Rettungshubschrauber vor Ort. Letztlich musste aber keines der Kinder ins Krankenhaus.