Sturz von der Steinernen Brücke - Mann schwebt in Lebensgefahr

Ein 43 Jahre alter Mann ist rund zehn Meter von der Steinernen Brücke in Regensburg in die Tiefe gestürzt. Die Gründe dafür sind noch völlig unklar. Laut einem Polizeisprecher befindet sich der Mann in Lebensgefahr. Gesucht werden nun Zeugen.