Sturz mit E-Bike: 57-Jähriger stirbt im Krankenhaus

💡 Keine Helmpflicht in Deutschland

In Deutschland ist eine Helmpflicht nicht gesetzlich verankert. Nach Angaben des Verkehrsclubs ACV steht es Fahrradfahrern jeder Altersklasse daher frei, ob sie mit einem entsprechenden Kopfschutz in die Pedale treten möchten.

In einigen anderen europäischen Ländern gibt es bereits eine gesetzliche Helmpflicht: Malta und Finnland schreiben Radfahrern jeden Alters vor, einen Helm zu benutzen. In Spanien und der Slowakei ist das außerhalb geschlossener Ortschaften für alle Pflicht. In Estland, Litauen, Österreich, Tschechien, Kroatien, Schweden, Slowenien, Island und auch der Slowakei müssen Kinder und Jugendliche grundsätzlich einen Fahrradhelm tragen. Bis zu welchem Alter diese Helmpflicht gilt, variiert von Land zu Land. In Tschechien fallen beispielsweise Jugendliche bis 18 darunter, in Österreich nur Kinder bis zwölf.