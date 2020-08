08.08.2020, 12:11 Uhr

Sturz bei Motorradstunt - 19-Jähriger stirbt

Bei einer Fahrt auf dem Hinterrad seiner Maschine ist am späten Freitagabend im niederbayerischen Dingolfing ein Motorradfahrer gestürzt. Dabei erlitt er so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb.