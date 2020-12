Sturz aus Tutzinger Hütte: Prozess endet mit Vergleich

Der Familienvater aus Grafing (Lkr. Ebersberg) hatte im Oktober 2016 nach einer Bergtour auf die Benediktenwand in der Tutzinger Hütte übernachtet. Der Abend verlief feuchtfröhlich, wie sich später herausstellte, hatte er fast zwei Promille Alkohol im Blut. Nachts kam es dann zu einem folgenschweren Sturz.

Seit dem Sturz querschnittsgelähmt

Als der Grafinger in der Nacht von der Toilette zurückkam, verwechselte er seine Zimmertür mit einer Fluchttür. Er trat auf die dahinterliegende Gitterplattform, strauchelte und stürzte dreieinhalb Meter tief auf eine Steinmauer. Seitdem ist er querschnittgelähmt. Die Plattform hatte kein Geländer, der Verletzte klagte auf Schadenersatz.

Ende eines langen Rechtsstreits

Zunächst wurden der Hüttenwirt und der Deutsche Alpenverein (DAV) als Eigentümer zu Schadenersatz verurteilt. Denn dass die Plattform kein Geländer gehabt hatte, war für das Landgericht München ein Verstoß gegen die Verkehrssicherungspflicht.

Mitschuld des Wanderers

Die Richter sahen aber auch 40 Prozent Mitschuld bei dem Wanderer. Möglicherweise seien es sogar 80 bis 90 Prozent, hieß es in der nächsten Instanz am Oberlandesgericht. An diesem Hinweis hätten sich die Parteien nun orientiert, sagte ein Gerichtssprecher, ohne Details zu nennen. Wie viel Schadenersatz der verunglückte Familienvater nun bekommt, werde derzeit in außergerichtlichen Gesprächen geklärt.