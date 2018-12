Sturz auf nicht gestreuter Straße: Klage gegen Kochel

Der Unfall in Kochel am See (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) liegt schon vier Jahre zurück. Der Kläger war damals, mitten im Winter, auf einer abschüssigen Straße gestürzt, die nicht gestreut war. Einige Wochen später wurde bei dem Mann eine Hirnblutung diagnostiziert.

Straße wegen Schneefall nicht gestreut

Die Gemeinde sei ihrer Räum- und Streupflicht nicht nachgekommen, argumentiert er und fordert deshalb Schmerzensgeld. Das Streuen wäre an dem Tag sinnlos gewesen, hält die Gemeinde dagegen, schließlich habe es da ununterbrochen geschneit. Der Mann wiederum wendet dagegen ein, dass er nicht auf Schnee, sondern auf einer Eisfläche ausgerutscht sei.

Gutachter: Rollsplitt hätte Grip erzeugt

In dem Fall hätte eine Streuung den Sturz wohl schon verhindern können, meinte ein Sachverständiger in dem Verfahren. Denn der Rollsplitt hätte auf dem Eis genügend Grip erzeugen können. Jetzt muss das Gericht entscheiden.