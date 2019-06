Sturz auf Beckenrand im Hofer Freibad

Ein 13 Jahre alter Schüler ist am Samstagnachmittag vom Fünf-Meter-Turm des Hofer Freibads auf den Beckenrand gestürzt. Dabei verletzte er sich laut Polizei an Hüfte, den Armen sowie an den Knöcheln.

Angst auf dem Brett

Zuvor habe der Jugendliche seinen geplanten Sprung aus Panik abbrechen wollen und hielt sich deswegen am Geländer des Sprungturms fest. Er verlor aber dennoch den Halt und stürzte zwischen dem Drei- und Fünf-Meter-Turm auf den Beckenrand. Begleitet von seinen Eltern, die auch im Freibad waren, wurde er in ein Krankenhaus gebracht.