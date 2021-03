Sturmwind in Schwaben beschäftigt die Einsatzkräfte

Ein Sturmtief mit Böen bis 90 Stundenkilometern zieht heute über ganz Bayern. Im Bereich des PP Schwaben-Süd in Kempten hat der Wind mehrere Blechdächer abgedeckt, sagte ein Sprecher dem BR. Am Vormittag hatte der Wind auf der A7 bei Vöhringen den Anhänger eines Pkw umgeschmissen. Eine Spur musste kurzzeitig gesperrt werden. Den Einsatzkräften gelang es, den Hänger wieder aufzustellen, der Autofahrer konnte seine Fahrt fortsetzen.

Vom Wind umgeblasen: Bäume, Bauzäune, Motorroller

Viele Einsätze infolge des stürmischen Windes meldet das Polizeipräsidium Schwaben-Nord. So sind im Landkreis Aichach-Friedberg auf der Staatsstraße zwischen Derching und Frechholzhausen mehrere Bäume auf die Fahrbahn gestürzt. An einer Baustelle neben der B16 bei Gundelfingen im Landkreis Dillingen musste ein Bauzaun wieder aufgestellt werden. Im Augsburger Stadtteil Göggingen sind mehrere Bauzäune auf parkende Autos gestürzt. In der Gögginger Straße hatte der Wind einen dort abgestellten Motorroller umgeblasen, der Roller wurde dabei beschädigt.