Sturmtief "Zeynep": Erste Schäden in Unterfranken

Thomas Schlereth von der Integrierten Leitstelle in Schweinfurt berichtete am Abend auf BR24-Nachfrage von zwei Einsätzen im Zusammenhang mit Sturmtief "Zeynep". Ein Baum ist auf eine Straße gestürzt. Im Stadtlauringer Gemeindeteil Ballingshausen hat ein umstürzender Baum zudem eine Stromleitung beschädigt, so dass es dort teilweise zu Stromausfällen kam. Das Bayernwerk arbeite bereits an der Wiederherstellung und der Strom komme bereits zurück. "Ich schätze mal, dass der Sturm erst spät in der Nacht richtig loslegt", so Schlereth weiter. Die Schweinfurter Leitstelle sei deshalb bis zum Samstagvormittag verstärkt besetzt. Tagsüber seien bis zu zehn Kräfte im Einsatz und nachts bis zu sechs.

Zum Artikel "Sturmtief Zeynep sorgt für Zugausfälle und Verspätungen"

Zwei umgestürzte Bäume am Untermain

Auch die Integrierte Leitstelle in Aschaffenburg sagte auf BR24-Nachfrage, dass es bisher nur ganz vereinzelt Sturm-Einsätze gibt. In Alzenau und in Schöllkrippen seien Bäume auf Fahrbahnen gestürzt. Vermutlich seien das die Vorläufer und in den Abendstunden werde der Sturm erst richtig am Untermain ankommen.

Ruhe vor dem Sturm?

Die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken in Würzburg verzeichnete bis zum Abend kein erhöhtes Anrufaufkommen wegen des Sturms. Sogar in der Rhön sei bisher nichts zu bemerken. Vermutlich sei das die "Ruhe vor dem Sturm". Erst in der Nacht zum Donnerstag hatte das Orkantief "Ylenia" 150 Feuerwehr-Einsätze und Stromausfälle in Unterfranken verursacht.