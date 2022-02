Sturmtief "Ylenia" fegt durch Unterfranken

Das Sturmtief "Ylenia" hat in Unterfranken zu mehreren Einsätzen in der Rhön geführt. Allein zwischen 6.00 bis 6.30 Uhr gab laut der Polizei in Bad Neustadt zehn Einsätze. Die integrierte Leitstelle (ILS) in Schweinfurt bestätigt auf Anfrage, dass es bislang keine verletzten Personen gibt. Demnach laufen die Einsätze schon die ganze Nacht und die Feuerwehren haben immer noch alle Hände voll zu tun. Laut dem Bayerischen Kultusministerium fällt der Unterricht am Donnerstag im Landkreis Rhön-Grabfeld aus.

Zahlreiche Einsätze wegen umgestürzten Bäumen in Würzburg

Während es im Raum Würzburg in der vergangenen Nacht eher ruhig war, nehmen die Einsätze seit 6.00 Uhr deutlich zu. Laut der ILS Würzburg liegt es daran, dass der Berufsverkehr begonnen hat und immer mehr umgestürzte Bäume entdeckt werden, die die Straßen versperren. Bereits in der Nacht gab es zehn Einsätze wegen blockierter Straßen und Wege.

ILS Untermain: "Lage erschreckend ruhig"

"Es war vergangene Nacht erschreckend ruhig", sagt Andreas Weber vom ILS Untermain. Hier gab es bislang nur wenige Einsätze, u.a. wegen einer losgerissenen Bauplane an einer Baustelle in der Stadt Aschaffenburg. Man habe das Team extra aufgestockt mit zehn weiteren Einsatzkräften und sei auf alles vorbereitet, meint Weber.