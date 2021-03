Sturmtief sorgt für mehrere Einsätze in der Oberpfalz

Ein Sturmtief hat in der Oberpfalz am Samstagnachmittag für insgesamt 26 Einsätze gesorgt. In 17 Fällen waren Bäume auf Fahrbahnen und Gehwege gestürzt. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Umgewehte Schilder und PKW-Anhänger

In Kareth bei Regensburg stürzte ein Baum auf ein geparktes Auto. Hierbei entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro.

Auch riss das Sturmtief Baustellenabsperrungen, Bauzäune und mobile Schilder nieder. Im Regensburger Stadtwesten wurde ein mobiles Halteverbot auf ein Auto gedrückt, sodass das Auto leicht beschädigt wurde. In Neutraubling wehte der Sturm einen geparkter PKW-Anhänger um.

Keine Menschen verletzt

Es blieb bei Sachschäden, Menschen wurden bei dem Sturmtief nicht verletzt.