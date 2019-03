Sturmtief rast auf Bayern zu - Warnung vor umstürzenden Bäumen

Motor von Sturmtief Eberhard sind die großen Temperaturunterschiede. An der Südflanke über Frankreich herrschen sehr milde Temperaturen. Auf der Rückseite dagegen zieht über England polare Kaltluft herein. Das führt zu extremen Unterschieden im Luftdruck und macht das Sturmtief zu einem sogenannten Schnellläufer.

Alpen wirken wie Leitplanken für den Sturm

Dort, wo die Temperaturen am höchsten sind, ist der Sturm am stärksten, so Meteorologe Michael Sachweh. Das sei an der Südflanke der Fall. In Bayern seien besonders Franken, Schwaben und Oberbayern betroffen. Hier werden im Laufe des Tages sehr milde Temperaturen erwartet. Dazu kommt:

"Die Alpen wirken wie eine Leitplanke für den Sturm. Deshalb sind im Alpenvorland besonders starke Sturmböen zu erwarten." Michael Sachweh, Meteorologe

Gefahr von umstürzenden Bäumen

Besonders gefährdet: Die Münchner Schotterebene. Die Sturmböen könnten hier in der Spitze mehr als 100 km/h erreichen, so Meteorologe Sachweh. Er warnt besonders vor herabfallenden Ästen, möglich seien auch umstürzende Bäume. Auch sei ein Sicherheitsabstand zu Baugerüsten empfehlenswert. Gefahr bestehe auch durch herumfliegende Dachziegel. Auch der Deutsche Wetterdienst rät in den betroffenen Gebieten von Spaziergängen ab.

Auf Straßen müsse mit extremem Seitenwind besonders auf Brücken gerechnet werden. Das Sturmtief werde gegen Mittag bei uns eintreffen.

Warnungen auch von der Deutschen Bahn

Auch die Deutsche Bahn warnt in diesem Zusammenhang vor möglichen Beeinträchtigungen im Zugverkehr.

Starke Regenfälle im Allgäu zu erwarten

Im Allgäu kommt zum Sturm auch noch Tauwetter. Hier können laut Deutschem Wetterdienst in den kommenden 24 Stunden örtlich mehr als 50 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Mit Wind und Regen ist noch bis in die Nacht zum Montag zu rechen. Dann wird es nochmals kälter. Oberhalb von 400 Metern fällt dann in den Alpen und den Mittelgebirgen Schnee.

Orkanböen auch in Ostbayern befürchtet

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor orkanartigen Böen auch im Landkreis Cham. Dazu in den niederbayerischen Landkreisen Regen, Freyung-Grafenau und Deggendorf. Auch hier seien Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 km/h zu erwarten.