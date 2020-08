Sturmtief "Kirsten" weht den Hochsommer aus Bayern

Trotz Sturmwarnung auf Stand Up Boards

Teils dramatisch war die Lage auf den oberbayerischen Seen. Die Wasserwacht hatte alle Hände voll zu tun. Am Chiemsee mussten bei Windstärke 6 und trotz Sturmwarnung mehrere Personen von Segelbooten, Kajaks und Stand Up Boards in Sicherheit gebracht werden. Teilweise wurden große Segeljachten durch den Sturm an Land gedrückt, Boote kenterten.

Auch am Waginger und Tachinger See im Landkreis Traunstein mussten Polizei und Wasserwacht mehrfach erschöpften Wassersportler helfen, die etwa auf Luftmatratzen abgetrieben wurden. 20 Wassersportlern, die die Warnsignale der vier Sturmwarnleuchten ignorierten, erteilte die Polizei auf dem See Platzverweise. Für das Verhalten der Betroffenen findet die Polizei klare Worte: Es sei leichtsinnig und verantwortungslos.

Andere hatten den Wind im Griff und ihre Freude am Sturm - so wie diese Kite-Surfer am Ammersee.