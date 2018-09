Sturmtief "Fabienne" richtet auch in Ostbayern Schäden an

Sturmtief "Fabienne" hat gestern Abend auch in Niederbayern gewütet und Schaden angerichtet. Polizei und Feuerwehr mussten binnen zwei Stunden 115 Mal ausrücken - vorwiegend in den Landkreisen Kelheim, Landshut, Straubing-Bogen, Rottal-Inn und Passau.

Verletzte Personen und Blechschäden

Wie die Beamten mitteilten, gingen die meisten Einsätze auf umgestürzte Bäume und herabgefallene Äste zurück. Insgesamt sei es zu sieben Verkehrsunfällen gekommen, weil Verkehrsteilnehmer gegen auf der Fahrbahn liegende Bäume und Äste gefahren seien, heißt es in einer Mitteilung der Beamten. Ein Mann wurde leicht verletzt, weil ein Auto auf seinen Wagen auffuhr, als er wegen eines umgestürzten Baumes halten musste.

Außerdem musste die Bahnstrecke Passau - Obertraubling kurzzeitig gesperrt werden, weil ein Baum auf den Gleisen lag. Im Stadtgebiet Straubing deckte der Sturm zudem Teile des Daches eines Mehrfamilienhauses ab.

Bahnstrecke Plattling-Dingolfing gesperrt

Die Bahnstrecke zwischen Plattling und Dingolfing ist wegen Unwetterschäden seit der vergangenen Nacht gesperrt. Nach Angaben der Bahn enden Züge aus München vorzeitig in Dingolfing. Die Züge aus Richtung Passau fahren bis Plattling und enden dort. Zwischen Plattling und Dingolfing wurde ein Busnotverkehr eingerichtet. Wie lange die Sperrung noch andauert, ist derzeit unklar.

Schäden auch in der Oberpfalz

Laut Polizeipräsidium Oberpfalz wurden gleich mehrere Menschen verletzt. Im Neumarkter Ortsteil Lippertshofen ist die Spitze eines Kirwabaums auf ein Festzelt gestürzt. Dabei erlitten mehrere Menschen leichte Verletzungen. Sie kamen mit Platzwunden und Prellungen ins Krankenhaus. Drei Mal stürzten Bäume auf fahrende Fahrzeuge, hier wurden insgesamt drei Menschen leicht verletzt.

Wegen des Sturms kam es auch zu mehreren Stromausfällen, zum Beispiel in Weiden und Pilsach. In Maxhütte-Haidhof (Lkr. Schwandorf) fiel ein Baum auf ein Trafo-Häuschen, das daraufhin in Brand geriet. Auch in Hirschau (Lkr. Amberg-Sulzbach) brannte ein Trafohäuschen. Wie die Stadt mitteilt, gab es in fast ganz Hirschau über mehrere Stunden keinen Strom.

Umgestürzte Bäume und abgedeckte Dächer

Insgesamt wurden in der Einsatzzentrale Oberpfalz mehrere Hundert sturmbedingte Einsätze gemeldet, davon großteils umgestürzte Bäume oder abgedeckte Dächer. Laut Polizei ist der Sturm einmal quer durch die Oberpfalz gezogen, Schwerpunkte waren Weiden, die Landkreise Neustadt an der Waldnaab und Amberg-Sulzbach sowie Stadt und Landkreis Regensburg.