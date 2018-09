Sturmtief "Fabienne": Eine Tote und Verwüstungen in Bayern

Der erste schwerere Sturm im kalendarischen Herbst hat am Sonntag ein Todesopfer in Bayern gefordert. Auf einem Campingplatz im Landkreis Bamberg stürzte ein Baum um und erschlug eine 78 Jahre alte Frau, wie die Polizei am Abend mitteilte. Die Frau erlitt schwerste Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle.

Bahnverkehr: Blitzeinschlag und Zugausfälle durch Sturmtief Fabienne

Pendler in Bayern müssen sich wegen der Schäden am Montagmorgen auf Beeinträchtigungen im Bahnverkehr einstellen. Auf den Strecken zwischen Crailsheim und Ansbach sowie Crailsheim und Aschaffenburg sei wegen defekter Oberleitungen zunächst kein Bahnbetrieb möglich, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. Die Strecken zwischen Nürnberg und Regensburg, zwischen Ingolstadt und Donauwörth sowie zwischen Plattling und Landshut seien ebenfalls gesperrt.

"Der Sturm hat im Norden und in der Mitte Bayerns große Teile unserer Infrastruktur beschädigt", so der Sprecher. Die S1 in Richtung Flughafen wurde in der Nacht bei München-Feldmoching von einem Blitz getroffen und ist außer Betrieb. Die Fahrgäste mussten von der Feuerwehr evakuiert werden. In Nürnberg wurden in der Nacht mehrere Hundert Fahrgäste in einem Übernachtungszug untergebracht, weil die Verbindung nach Bayreuth ausgefallen war.

Sturmschäden in der Oberpfalz

In der Oberpfalz rückte die Polizei wegen des Sturms nach eigenen Angaben zu 330 Einsätzen aus. Bei einem Fest in Neumarkt stürzte ein Baum auf ein Festzelt, sechs Besucher wurden verletzt. Bei Verkehrsunfällen erlitten drei Menschen Verletzungen. Die Autobahn 93 bei Weiden war wegen mehrerer umgefallener Bäume für rund drei Stunden gesperrt. Der Zugverkehr in der Oberpfalz wurde zeitweise komplett eingestellt.

Hunderte sturmbedingte Einsätze

In Mittelfranken rückte die Feuerwehr zu mehr als 1.000 Einsätzen aus. Im Dorf Stadelschwarzach im Landkreis Kitzingen riss der Sturm das gesamte Dach des Kirchturms herunter. In Unterfranken wurden mehrere Menschen durch herabstürzende Bäume verletzt. Zudem kam es zu zahlreichen Schäden an Gebäude und Fahrzeugen. Die Polizei rückte dort zu 335 sturmbedingten Einsätzen aus. Im Landkreis Aschaffenburg etwa wurden zahlreiche Dächer abgedeckt, Keller liefen voll und Bäume stürzten um, wie die Feuerwehr mitteilte. In Mittelfranken zählte die Polizei rund 400 Einsätze wegen des Sturms.

Stromausfälle durch "Fabienne" in ganz Bayern

Bis zu 60.000 Haushalte waren zeitweise ohne Strom, teils über Stunden hinweg. Am stärksten betroffen waren Orte in Ober- und Unterfranken. Gegen zehn Uhr heute Morgen hatten auch die letzten Haushalte wieder Strom. Durch umgestürzte Bäume und herumfliegende Äste und lose Gegenstände waren Stromleitungen und Trafohäuschen beschädigt worden. Die Reparaturarbeiten dauern an. Mehrere Ortschaften werden über Ersatzleitungen und Notstromaggregate versorgt.

Keine großen Sturmschäden auf dem Oktoberfest

Auch das Münchner Oktoberfest wurde von "Fabienne" gestreift. Sintflutartiger Regen und starke Windböen trieben die Besucher nach Hause - oder in die Festzelte. Einige Fahrgeschäfte stellten vorsorglich zeitweise ihren Betrieb ein. Größere Schäden oder Zwischenfälle gab es laut Polizei nicht.