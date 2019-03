Sturmtief erreicht Bayern: Schäden und Zugausfälle

Seit dem Vormittag zieht ein Unwetter mit Regen und orkanartigen Sturmböen über den Landkreis Aschaffenburg. Nach Angaben der Kreisbrandinspektion Aschaffenburg entwurzelte der starke Wind mehrere Bäume und beschädigte Hausdächer. Hauptsächlich betroffen seien bisher Alzenau, Mömbris, Kahl, Kleinostheim, Karlstein, Schöllkrippen und Mainaschaff. 225 Einsatzkräfte rückten den Angaben zufolge aus. Am Untermain seien schon mehr als 70 Einsatzstellen gemeldet worden, hieß es.

Auch durch Mittelfranken fegte das Sturmtief "Bennet". In Illesheim im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim wurde laut dem BR-Wetterexperten kurz nach 10 Uhr bei den orkanartigen Sturmböen eine Geschwindigkeit von 104km/h gemessen. Am Ochsenkopf in Oberfranken bleiben wegen des Sturms aus Sicherheitsgründe einige Lifte geschlossen. Auch die Rodelbahn "Alpine Coaster" in Bischofsgrün ist heute nicht geöffnet.

Behinderungen bei der Bahn durch Sturm

Die Bahn meldete auch aus Bayern erste Streckensperrungen wegen des Strums. So war am Mittag die Strecke Aschaffenburg-Hanau zwischen Kahl und Dettingen wegen eines Baums auf den Schienen gesperrt. Auf der Strecke Nürnberg-Bamberg konnten zwischen Vach und Fürth wegen Gegenständen in der Oberleitung keine Züge fahren. Ein Bahn-Sprecher sagte dem BR, es sei davon auszugehen, dass die Sperrungen auf den Sturm zurückzuführen sind.

Auch aus anderen Teilen Deutschlands meldete die Bahn Einschränkungen durch das Sturmtief Bennet, unter anderem aus Niedersachsen und Hessen. Eine aktuelle Auflistung veröffentlichte die Bahn im Internet. Nach den aktuellen Wettervorhersagen des Deutschen Wetterdienstes rechnet die Bahn damit, "dass die Wettereinflüsse bis 22.00 Uhr andauern", hieß es.

Baum stürzt auf Auto - 37-Jähriger tot

Der Sturm richtete am Vormittag unter anderem in Niedersachsen, Hessen und Nordrhein-Westfalen Schäden an. Im münsterländischen Ochtrup tötete ein umstürzender Baum einen 37 Jahre alten Autofahrer. Der Mann war auf einer Landstraße unterwegs, als der Baum umfiel und das Fahrzeug traf. "Der Verdacht liegt nahe, dass das mit dem Sturm zusammenhängt", sagte ein Sprecher der Kreispolizei Steinfurt. Der Mann aus Ochtrup saß allein im Auto.

Mehrere Faschingsumzüge starteten wegen des Sturms verspätet oder wurden ganz abgesagt.

BR-Wetterexperte mahnt zur Vorsicht

Der BR-Wetterexperte Michael Sachweh mahnte wegen des Sturmtiefs zur Vorsicht. Es werde im Lauf des Tages stürmisch auffrischende Winde bringen. Diese könnten auf den Bergen auch Orkanstärke erreichen.

Im Flachland seien in freien Lagen immerhin Windstärken von mehr als 90 km/h möglich. Hauptsächlich betroffen seien das westliche Bayern und das Alpenvorland. Am Rosenmontag böten gerade Umzugswagen und Tribünen viele Angriffsflächen für den Wind. Im Einzelfall könne eine starke Hebelwirkung entstehen.