Sturmtief Eberhard: mehr als 200 Einsätze in der Oberpfalz

Bäume stürzen auf Stromleitungen

In Hagelstadt im Kreis Regensburg brannte ein umgestürzter Baum auf einer Oberleitung. Die Feuerwehr musste den glimmenden Baum aus der Stromleitung schneiden und löschen. "Der Wind war brachial und überall liegen Bäume auf der Straße und den Bahnstrecken", sagte Mario Fröhlich von der Feuerwehr Hagelstadt.

Weil mehrere Bäume auf Stromleitungen fielen, kam es im Landkreis Neustadt an der Waldnaab zu zehn Einsätzen. In der Gemeinde Krummennaab verfing sich ein umgestürzter Baum in einer Hochspannungsleitung. Deshalb kam es dort zu einem längeren Stromausfall.

Im Regensburger Osten fiel ein Baum um und beschädigte fünf parkende Fahrzeuge.

In Kemnath (Landkreis Tirschenreuth) war die Polizei hauptsächlich damit beschäftigt, umgestürzte Bäume von den Straßen zu räumen.