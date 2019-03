Sturmtief Eberhard: Umgestürzte Bäume, lahmgelegte Züge

Für Teile Frankens, der Oberpfalz und das südwestliche Alpenvorland sprach der Deutsche Wetterdienst (DWD) Unwetterwarnungen aus. Es seien Orkanböen bis zu 120 Kilometer pro Stunde zu erwarten.

Auf Alpengipfeln und im Bayerischen Wald rechnen die Wetterexperten mit starken Winden von bis zu 140 Kilometer pro Stunde. Neben dem Sturm bereitet Starkregen mancherorts Probleme. So sollen im Allgäu laut DWD bis zu 50 Liter pro Quadratmeter fallen.

Aufenthalt im Freien nicht ratsam

Der Deutsche Wetterdienst warnt davor, sich im Freien aufzuhalten. Es können Gebäude beschädigt, Bäume entwurzelt werden. Gegenstände können herabstürzen - im Freien sollten diese gut gesichert werden. Wer dennoch nach draußen geht, sollte von Gebäuden, Gerüsten, Bäumen und Hochspannungsleitungen Abstand halten.

In Franken sorgte der Wind zu einer Absage des Spiels der Fußball-Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth und Dynamo Dresden - die Sicherheitsbedenken waren zu groß.

Herumliegende Gegenstände auf den Autobahnen

Auf mehreren Autobahnen in Bayern wird vor herumliegenden Verkehrsschildern, Bäumen und Ästen gewarnt: Etwa auf der A3 Würzburg Richtung Frankfurt zwischen Marktheidenfeld und Rohrbrunn, auf der A3 Nürnberg Richtung Passau zwischen Rosenhof und Wörth a. d. Donau/Wiesent, auf der A8 Salzburg Richtung München zwischen Bernau und Achenmühle und auf der A73 Bamberg Richtung Nürnberg zwischen Erlangen-Bruck und Erlangen-Eltersdorf. In München sind wegen des Sturms zudem mehrere Ampeln ausgefallen.

Erste Zugausfälle und Einschränkungen bei der Bahn

Die Bayerische Oberlandbahn( BOB) fährt derzeit nicht zwischen Holzkirchen und Schaftlach. Es sind Bäume im Gleis, teilte die BOB auf ihrer Homepage mit.

Im Bayerischen Wald lässt die Länderbahn ihre Züge aufgrund der Stürme langsamer fahren. Zudem sei je nach Gefährdungslage auch nicht ausgeschlossen, dass der Betrieb eingestellt werde, teilte die Länderbahn am Sonntag mit. In Garmisch-Partenkirchen ließen Regen und Wind die Langlaufloipen schmelzen, so dass sie nicht mehr genutzt werden konnten.

Auch in anderen Teilen Deutschlands wütet "Eberhard"

In Nordrhein-Westfalen hat die Bahn den Fernverkehr und Teile des Regionalverkehrs aus Sicherheitsgründen bereits gestoppt. Zuvor waren immer wieder Bäume in die Gleise gefallen. Die Züge würden nun am nächsten Bahnhof gestoppt, sagte ein Bahnsprecher. Die Entscheidung sei wegen "vieler gesperrter Strecken und zur präventiven Schadensabwendung" getroffen worden, schrieb die Bahn bei Twitter. Auch in anderen Teilen Deutschlands gab es Einschränkungen im Bahnverkehr. Etwa zwischen Worms und Mannheim wurde die Strecke gesperrt, der Fernverkehr wurde dort umgeleitet.

Noch bis zum Abend gilt für weite Teile Nordrhein-Westfalens die zweithöchste Unwetter-Warnstufe des Deutschen Wetterdienstes. Der DWD rechnete mit Windstärke 11, teilweise sei sogar Stärke 12 möglich. Bei solchen Windgeschwindigkeiten können Bäume entwurzelt und Dachziegel durch die Luft geschleudert werden. Rund um Aachen stürzten Äste auf die Autobahnen 4 und 44. Auch in Bochum fielen Bäume um. In Duisburg wurde ein tonnenschwerer Verladekran umgeweht und landete zur Hälfte im Rhein. Das Führerhaus sei glücklicherweise unbesetzt gewesen. Die Zoos in Dortmund und Wuppertal sowie der Tierpark Hamm wurden aus Sicherheitsgründen geschlossen. Auch den Westfalenpark in Dortmund und der Grugapark in Essen mussten die Besucher am Sonntag verlassen.

Die neue Woche bringt Schnee

In der neuen Woche lässt der Wind etwas nach, dafür fallen die Temperaturen und es ist in der Nacht zu Montag mit Glätte und Neuschnee zu rechnen. Im Norden Bayerns fällt die Schneefallgrenze auf 600 Meter, im Süden könnte es bis in Lagen auf 800 Metern Höhe weiße Flocken geben. Im Lauf des Tages sollen selbst in niederen Lagen bis zu drei Zentimeter Schnee fallen, im südlichen Alpenvorland ist mehr als die doppelte Menge möglich. Im Allgäuer Hochgebirge rechnen die Wetterexperten mit bis 20 Zentimeter Neuschnee sowie mit Verwehungen.