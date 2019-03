Sturmtief Eberhard: Mit Tempo 130 durch Oberbayern

Windgeschwindigkeiten von 131 Stundenkilometern wurden auf der Zugspitze gemessen, wie Kachelmann-Wetter meldet. In Orkanböen auf den Hohenpeißenberg im Landkreis Weilheim-Schongau und auf dem Greimelberg in Frasdorf im Landkreis Rosenheim sollen es in der Spitze 117 km/h gewesen sein. Aber auch rund um Ingolstadt und Neuburg an der Donau wurden rund 100 Stundenkilometer gemeldet. In der Stadt München lagen die Spitzen bis 19 Uhr bei Tempo 89.

Rund 600 Einsätze in Oberbayern

Am Sonntag gab es in den Gebieten des Polizeipräsidiums Oberbayern-Süd und Oberbayern-Nord rund 600 Einsätze. In den meisten Fällen kümmerten sich die freiwilligen Feuerwehren um umgestürzte Bäume.

Im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen waren mehrere Stromleitungen und eine Telefonleitung betroffen. Teilweise ging das Telefon nicht oder der Strom war weg. Im Einsatzgebiet des Polizeipräsidiums Oberbayern-Nord mussten unter anderem zwei Maibäume gesichert werden.

Umgestürzte Bauzäune, herabfallende Ziegel und Äste von Bäumen

Auch in München fällt das Sturmtief Eberhard wesentlich stärker aus als angenommen. Ein Sprecher der Feuerwehr sagte, dass es sich meist um umgestürzte Bauzäune, herabfallende Ziegel oder Äste von Bäumen handelte.