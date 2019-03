Sturmtief Eberhard: rund 200 Einsätze in Niederbayern

Blechdach abgedeckt

In Neufahrn in Niederbayern musste ein Zug der DB-Regio mit 40 Fahrgästen wegen des Sturms im Bahnhof stehen bleiben. Auch der Schienenersatzverkehr mit Bussen war wegen des Wetters nicht möglich. Die Strecke der Waldbahn zwischen Deggendorf und Zwiesel war kurzzeitig gesperrt, weil ein Baum bei Viechtach ins Gleis gefallen war. In Straubing musste die Feuerwehr ein Blechdach eines Wohn- und Geschäftsgebäudes sichern, nachdem sich Einzelteile schon gelöst hatten und auf die Straße zu fallen drohten. Nach 01.00 Uhr wurden die Sturmmeldungen laut Polizei dann erheblich weniger.