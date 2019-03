Sturmtief Eberhard in Schwaben: Umgestürzte Bäume und Gerüste

Die Einsatzkräfte im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd-West wurden am Wochenende rund 60 Mal wegen Sturmtief Eberhard gerufen. Meistens ging es bei den Einsätzen um Bäume, die auf die Straße gestürzt waren, oder um umgefallene Bauzäune.

Sturmtief Eberhard sorgt größtenteils für Sachschäden

Insgesamt zog der Sturm aber ohne größere Beschädigungen am Allgäu vorbei. Laut einem Sprecher der Polizei gab es wenige leicht Verletzte, etwa einen Fahrradfahrer in Neu-Ulm, der wegen einer Sturmböe stürzte.

Umgestürzter Baum sorgt für Behinderungen in Augsburg

Die größten Behinderungen verursachte Sturmtief Eberhard direkt in der Augsburger Innenstadt. In der Nähe des Straßenbahnknotenpunkts am Königsplatz kippte ein großer Baum nach einer Sturmböe auf die Oberleitung der Straßenbahn. Es dauerte mehrere Stunden, bis die Feuerwehr den Baum so weit entfernt hatte, dass die Straßenbahnen wieder fahren konnten.

Umgestürzte Bäume halten die Einsatzkräfte auf Trab

Ansonsten waren im Augsburger Stadtgebiet vor allem Baustellen vom Sturm betroffen. Zahlreiche Baugerüste und Bauzäune wurden umgerissen, Plakate und Banner weggeweht. Im restlichen Gebiet des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord waren es hauptsächlich umgestürzte Bäume und herabgestürzte Äste, die die Einsatzkräfte beschäftigten.

52 Einsätze wegen Sturmtief Eberhard

Insgesamt meldet das Polizeipräsidium Schwaben Nord 52 Einsätze wegen Sturmtief Eberhard. Spitzenreiter war dabei das Stadtgebiet Augsburg mit 16 Einsätzen, gefolgt vom Landkreis Dillingen mit 13. Verletzt wurde im Gebiet des Polizeipräsidiums aber niemand – es blieb bei geringen Sachschäden.