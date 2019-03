Sturmtief Eberhard in Mittelfranken: Rund 550 Einsätze

In Schwabach wurden zwei Frauen leicht verletzt, nachdem ein Baum auf ihr Auto gestürzt war. Der Rettungsdienst brachte die beiden Frauen ins Krankenhaus. Bei Büchenbach im Kreis Roth geriet ein Baum in Brand, nachdem er auf eine Oberleitung der S-Bahn gestürzt war. Und in Mimberg im Nürnberger Land fiel zwischenzeitlich der Strom aus, nachdem hier ein umgestürzter Baum eine Stromleitung beschädigt hatte.

Umherfliegende Äste, ausgefallene Bahnen

Ansonsten berichteten die Einsatzkräfte von teils abgedeckten Dächern, herabgefallenen Dachziegeln, herumfliegenden Blechteilen, einem Pkw, den der Wind in einen Graben gedrückt hatte, oder Bäumen beziehungsweise Ästen, die auf Straßen, Autos oder Bahngleise gestürzt waren. Im Bahnverkehr kam es zu entsprechenden Ausfällen und Verspätungen. In zehn Fällen sorgten Windböen für Verkehrsunfälle, verletzt wurde dabei aber niemand.

Fußballspiel ausgefallen

Bereits am Nachmittag musste das Fußball-Zweitligaspiel der SpVgg Greuther Fürth gegen Dynamo Dresden abgesagt werden. Grund ist, dass das Fürther Stadion lediglich bis zur Windstärke acht eine Betriebserlaubnis hat. Am Nachmittag hatte der Deutsche Wetterdienst aber Windgeschwindigkeiten von über 100 km/h erwartet, was Windstärke zehn bis elf entspricht.