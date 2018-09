Sturmtief beschert der Polizei in Schwaben zahlreiche Einsätze

Der Mann wurde von einem herabfallenden Ast getroffen. Er zog sich Verletzungen am Bein zu und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Tanne stürzt auf Wohnmobil

Auch im Landkreis Ostallgäu kam es zu zwei Unfällen, die für die Beteiligten jedoch glimpflich endeten. Bei Ronsberg fuhr ein Mann mit seinem Auto auf einen umgestürzten Baum. Der Fahrer blieb unverletzt - genauso wie die Insassen eines Wohnmobils bei Rieden am Forggensee. Eine Tanne war auf das geparkte Fahrzeug gestürzt.

140 Einsätze in Schwaben

Insgesamt wurde die Polizei in Schwaben zu etwa 140 Einsätzen gerufen. Vielerorts waren Bäume umgestürzt oder Äste herabgefallen. Der Wind wehte zahlreiche Bauzäune und Baustellenabsperrungen um. Mancherorts hatte der Regen auch Unterführungen volllaufen lassen. Um viele Fälle kümmerten sich örtliche Feuerwehren, Straßenmeistereien oder Bauhöfe. In anderen Teilen Bayerns richtete der Sturm größere Schäden an. In Oberfranken etwa wurde eine Frau von einem umstürzenden Baum erschlagen.

Auswirkungen auf die Bahn

Der Sturm führte auch zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr. Im Fernverkehr der Deutschen Bahn mussten einige Züge umgeleitet werden. Davon waren auch vereinzelt Züge betroffen, die über Donauwörth und Augsburg fahren. Gestern Abend musste die Strecke zwischen Marktoberdorf und Füssen wegen Sturmschäden gesperrt werden. Sie wurde aber bereits wieder freigegeben.