05.03.2019, 08:11 Uhr

Sturmtief Bennet: Fahrzeuge prallen auf umgestürzten Baum

Mehrere Autos sind am Montagabend auf der A93 gegen einen entwurzelten Baum gefahren. Die Autobahn war stundenlang gesperrt, verletzt wurde niemand. Der Schaden geht in die Tausende. Wegen des Sturmtiefs kam es zu Schäden in ganz Ostbayern.