Sturmschäden in Franken: Abgedeckte Dächer und umgestürzte Bäume

Das Sturmtief Nasim hat in Mittel- und Oberfranken am Donnerstagabend und in der Nacht zum Freitag Schäden verursacht. Den größten Vorfall gab es dabei nach aktuellem Stand in Stockheim im Landkreis Kronach, teilt ein Polizeisprecher auf BR-Nachfrage mit.

Sturmschäden in Oberfranken

Dort seien die Dächer dreier Lagerhallen durch den Sturm teilweise abgedeckt worden. Der Schaden liegt nach ersten Einschätzungen bei rund 100.000 Euro. In Mönchkröttendorf im Landkreis Lichtenfels sei am Donnerstagabend ein Baum aufgrund des starken Windes auf das Dach eines Wohnhauses gestürzt, so ein Sprecher der Integrierten Leitstelle Coburg (ILS).

Über die Höhe des Schadens konnte die ILS zunächst keine Angaben machen. Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks (THW) bargen den Baum und verschlossen das offene Dach notdürftig mit Planen. Die Bewohnerinnen und Bewohner durften in ihr Haus zurück.

"Eher ruhige Lage" für eine Sturmnacht

Darüber hinaus sei es vielerorts in Oberfranken zu umgekippten Zäunen, Bäumen und Schildern gekommen. Auch einige Unfälle habe es gegeben. Insgesamt sei die Lage für eine Sturmnacht eher ruhig gewesen, bestätigt ein Sprecher der Integrierten Leitstelle Hochfranken in Hof. Im Einzugsgebiet habe es, anders als erwartet, nur wenige Einsätze gegeben. Im Raum Hof und Wunsiedel seien es insgesamt nur rund 20 gewesen.

Wenige Sturmschäden in Mittelfranken

Mittelfranken ist von größeren Sturmschäden verschont geblieben. Die Polizei Mittelfranken zählte 48 sturmbezogene Einsätze zwischen Donnerstagmittag und Mitternacht. Demnach blockierten vereinzelte umgestürzte Bäume oder abgebrochene Äste Straßen. Zudem gab es umgewehte Bauzäune oder Verkehrsschilder.

Verletzte oder größere Sachschäden gab es nicht. In Oberasbach im Landkreis Fürth war am späten Nachmittag ein großer Nadelbaum gegen die Fassade eines Mehrfamilienhauses gekippt und musste von der Feuerwehr entfernt werden. Die Integrierten Leitstellen in Nürnberg und Ansbach meldeten, dass es in ihren Einzugsgebieten verhältnismäßig ruhig geblieben sei.