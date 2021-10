Sturmfolgen: Dilemma auf Fußballplatz, verbogenes Klinik-Gerüst

Es war der erste Herbststurm in diesem Jahr, der auch über Oberfranken hinwegfegte und zahlreiche Schäden verursachte. Wegen den Windböen waren Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Technischem Hilfswerk zum Teil im Dauereinsatz. Neben Störungen im Bahnverkehr kam es auch zu Verkehrsbehinderungen auf den Straßen.

Baum fällt auf Fußballplatz – Verein muss warten

Mancherorts muss auch noch auf die Verantwortlichen gewartet werden. Deshalb kann beim Fußball-Landesligisten Kickers Selb möglicherweise die nächste Partie am Wochenende nicht stattfinden, weil der Platz nicht bespielbar ist. Aus dem benachbarten Waldstück knickte ein etwa 20 Meter langer Baum um und liegt nun auf dem Spielfeld. Weil der Wald im Besitz des Bayerischen Staatsforstes ist, dürfen die Kickers Selb den Baum nicht wegräumen. Das sei eine rechtlich schwierige Situation, bestätigte ein Vereinssprecher dem BR auf Nachfrage. Der Klub sei aber mit den Bayerischen Staatsforsten bereits in Kontakt. Ob der Baum bis zum Spiel gegen FC Eintracht Münchberg allerdings noch rechtzeitig weggeräumt wird, ist unklar. Zuerst hatten lokale Medien über diesen Vorfall berichtet.

Sturm sorgt für Verkehrsunfälle in Oberfranken

Auf der A9 bei Himmelkron wurde beispielsweise ein Kleintransporter in den Auflieger eines Lkw geschleudert. Wie die Polizei mitteilte, habe eine heftige Windböe das Fahrzeug erfasst, als es gerade eine Steilstrecke, die sogenannte "Schiefe Ebene", hinauffuhr und einen Lastwagen überholen wollte. Dabei sei die rechte Seite Kleintransporter stark beschädigt worden. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 32.500 Euro. Der 31 Jahre alte Fahrer des Kleintransporters wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Auch die Polizei Neustadt bei Coburg hatte wegen des Sturmes viele Einsätze zu verzeichnen. Wie es in einer Mitteilung heißt, sei in der Heidestraße in Neustadt ein rund 15 Meter hoher Baum auf zwei Autos gefallen und habe ein drittes Fahrzeug beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.400 Euro. Verletzt wurde niemand.

Auf einer Straße Richtung Sonneberg stürzte eine Fichte auf die Fahrbahn. Eine 25-Jährige konnte mit ihrem Auto nicht mehr ausweichen, im Frontbereich des Wagens entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Die Autofahrerin erlitt einen Schock.

Verbogenes Gerüst am Klinikum Bayreuth

Am Klinikum Bayreuth drohte ein Gerüst an der Baustelle für ein neues Multifunktionsgebäude umzukippen. Wie eine Sprecherin des Klinikums dem BR auf Nachfrage mitteilte, habe die Feuerwehr daraufhin das Gelände um die Baustelle abgesperrt und das Gerüst gesichert, es habe sich nicht losreisen können, wurde aber verbogen. Am Gebäude finden derzeit Dacharbeiten statt. Es bestand die Gefahr, dass der Sturm lose Platten herunterwehen hätte können. Durch das Absperren des Geländes habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung für Personen bestanden. Lediglich ein Baustellenzelt habe sich losreißen können und Fahrzeuge auf einem Parkplatz beschädigt.