Sturmböen ziehen über Bayern

Für einige Einsätze von Polizei in Feuerwehren sorgen derzeit die Sturmböen, die vor allem über Oberbayern und Schwaben hinwegziehen. Schlimmeres passiert ist aber wohl bislang nicht.

Sturm und Niederschläge auch auf der Zugspitze

Auf der Zugspitze wurden heute in den frühen Morgenstunden Spitzenwerte von rund 120 km/h in Böen gemessen, auf dem Hohenpeißenberg waren es noch in der Spitze Werte um 98 km/h und in München rund 72 km/h. Dazu gab es immer wieder heftigen Niederschlag.

Unfall wegen umgestürzten Baums auf der A96

Zwischen dem Autobahnkreuz Memmingen und der Anschlussstelle Aitrach stürzte am frühen Samstag Morgen eine Fichte auf die Autobahn A96. Der Baum lag quer zur Fahrbahn - ein 46-jähriger Lkw-Fahrer erkannte das Hindernis zu spät und prallte frontal darauf. Am Lkw entstand ein Schaden von rund 3.500 Euro, der Fahrer blieb unverletzt. Zur Beseitigung des Baumes musste der rechte Fahrstreifen für zwei Stunden gesperrt werden, laut Polizei kam es aber auf Grund des geringen Verkehrsaufkommens zu keinen Behinderungen.

Sperrung der Bundesstraße 19 bei Sonthofen

In Sonthofen musste heute morgen die Bundesstraße 19 auf Höhe des "Alten Berges" in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden. Auch hier blockierte ein umgefallener Baum die Fahrbahn. Das Umstürzen weiterer Bäume ist laut Polizei nicht auszuschließen und somit ist ein sicheres Befahren der B19 zur Zeit nicht möglich, heißt es von Seiten der Polizei. Zwischen Sonthofen und Weiler bleibt die Sperrung vorerst weiter bestehen. Die Straßenmeisterei hat eine Umleitung eingerichtet.