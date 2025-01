Sturmböen in Franken sorgen für Behinderungen

Gefahr von glatten Straßen

Im Laufe der Nacht zum Freitag ist laut DWD bayernweit mit Glätte durch überfrierende Nässe oder Schneematsch zu rechnen. Am Freitagmorgen könne es verbreitet Frost geben, zwischen 0 und minus 3 Grad. Örtlich wird zudem Schnee vorhergesagt. In den Mittelgebirgen erwartet der DWD noch am Donnerstag etwas Neuschnee. An den Alpen rechnen Meteorologen in der Nacht zum Freitag gebietsweise mit fünf Zentimetern, im Oberallgäu mit etwa zehn Zentimetern Neuschnee.