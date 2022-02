Sturm "Zeynep" deckt Dach von Kitzinger Schule ab

In Kitzingen sorgte Sturmtief "Zeynep" bereits am Freitagabend für einen größeren Feuerwehreinsatz. Der Sturm deckte in Kitzingen das Dach der Erich-Kästner-Schule auf 250 Quadratmetern ab. Der Wind verteilte die Blechelemente über die Umgebung. Ein Teil verfing sich dabei in einem zehn Meter hohen Baum.

Dach noch nachts wieder dicht

Feuerwehr, THW, Polizei, Rettungsdienst und Bauhof waren nach Angaben des Landratsamts Kitzingen bis spät in die Nacht im Einsatz. "Was hier Freitagnacht geleistet wurde, ist großartig", bedankte sich Landrätin Tamara Bischof am Samstag. Bereits gegen Mitternacht hatten Mitarbeiter einer Zimmerei das Dach wieder geschlossen. Die Aufräumarbeiten dauerten bis 3 Uhr.

Schule kann trotzdem stattfinden

Es habe zwar in das Schulgebäude geregnet, die Decken am betroffenen Gebäudeteil müssen wohl ersetzt werden. "So schlimm wie es gestern Nacht aussah, ist es aber wohl nicht", sagt Renate Moller, Geschäftsführerin des privaten Sonderpädagogischen Förderzentrums erleichtert. Der schulische Ablauf müsse etwas umorganisiert werden, die Schule könne am Montag aber stattfinden.

Ähnlicher Sturmschaden vor zehn Jahren

Bereits 2012 hatte ein Sturm das Dach eines anderen Gebäudeteils der Erich-Kästner-Schule abgedeckt. Das Dach wurde an der betroffenen Stelle erneuert. Dieses Mal war ein anderer Gebäudeteil betroffen. Der Schaden dürfte mehrere zehntausend Euro betragen.