Sturm "Zeynep": Dachziegel der Lorenzkirche knallen auf Vorplatz

Durch das Sturmtief "Zeynep" haben sich am Freitagabend Dachziegel einer Gaube am Hauptschiff der Lorenzkirche in Nürnberg gelöst und knallten auf den Vorplatz. Die Feuerwehr habe die Gefährdungslage großflächig abgesichert, teilt sie in einer Mitteilung mit. Verletzt wurde dabei niemand.

93 Einsätze im Großraum Nürnberg am Abend

Insgesamt rückten die Feuerwehren im gesamten Zuständigkeitsbereich der Integrierten Leitstelle (ILS) Nürnberg in der Zeit zwischen 19.40 Uhr und 22.00 Uhr unwetterbedingt 93 Mal aus. Dafür wurde die Leitstelle personell verstärkt.

Neben üblichen Sturmeinsätzen bezeichnet die Feuerwehr neben dem Einsatz bei der Lorenzkirche auch einen Einsatz in Laufamholz als bemerkenswert: Ein großer Baum war dort auf ein Haus gestürzt und drohte abzurutschen. Die Feuerwehr sicherte ihn zunächst und trug dann große Teile des Baumes ab. Am Tiergarten fiel der Feuerwehr zufolge ein Baum in die Oberleitung der Straßenbahn. Nach Abschalten des Stroms wurde der Baum entfernt.

Ruhige Nacht in Nürnberg

In der Nacht auf Samstag kamen bis 9 Uhr morgens noch 15 weitere Einsätze hinzu, teilt die ILS dem BR auf Anfrage mit. Demnach war die Nacht "ruhig". Personenschäden meldet die Feuerwehr in Nürnberg keine.