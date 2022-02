Sturm Zeynep: Baum in Kulmbach auf Druckerei gestürzt

Umgestürzte Bäume, abgedeckte Dächer und viele Einsätze von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten: Das Sturmtief Zeynep hat gestern Abend Oberfranken heimgesucht. Wie die Polizei mitteilt, mussten die Einsatzkräfte in der Zeit zwischen 18 und 22 Uhr 156 Mal ausrücken. Die Zahl der Feuerwehreinsätze liegt deutlich höher, da nicht bei allen Baumfällarbeiten die Polizei alarmiert werde, hieß es. Im Gemeindebereich Höchstädt, Thierstein und Schwarzenhammer im Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge fiel der Strom aus.

Bäume auf Dach von Druckerei und auf Stromleitungen gestürzt

Der größte Schaden ereignete sich in Kulmbach, wo ein alter Baum mit 1,5 Metern Durchmesser auf das Dach einer Druckerei gestürzt war und einen geschätzten Sachschaden von 100.000 Euro verursacht hatte. Ansonsten waren Feuerwehr und Polizei damit beschäftigt, umgefallene Bäume von Straßen zu beseitigen. Auch fielen Bäume auf Stromleitungen und sorgten in drei Orten für eine kurze Unterbrechung der Stromversorgung.

Feuerwehr räumt umgestürzte Bäume von Straßen

Auch nach der Sturmnacht kommt es nach wie vor zu vereinzelten Einsätzen der Rettungsdienste. Weiterhin müssten umgestürzte Bäume von den Straßen geräumt werden, teilte die Integrierte Leitstelle Bayreuth/ Kulmbach am Samstagmorgen mit. Insgesamt wurde die Feuerwehr in der Nacht zum Samstag 87 Mal alarmiert. Verletzt worden sei dabei niemand. 18 Einsätze davon gab es in der Stadt Bayreuth. Hier war unter anderem ein Baum gegen ein Wohnhaus gestürzt. Einzelne Straßenabschnitte mussten wegen umgefallener Bäume gesperrt werden. Im Landkreis Bayreuth kam es zu 41 und im Kreis Kulmbach zu 28 Einsätzen.

Mehrere Verkehrsunfälle mit Blechschäden

Die Polizei zählte zudem acht Verkehrsunfälle, die jedoch nur mit Blechschäden endeten. Menschen kamen nach bisherigem Stand nicht zu Schaden.