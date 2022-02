Sturm "Ylenia" in Oberfranken: Bäume stürzen, Schule fällt aus

Zahlreiche umgestürzte Bäume haben am Morgen die oberfränkischen Feuerwehren beschäftigt. Sei in der Nacht noch alles ruhig gewesen, habe Sturm "Ylenia" ab etwa 5 Uhr für zahlreiche Einsätze gesorgt, heißt es auf Nachfrage des BR in den Integrierten Leitstellen (ILS) in Oberfranken.

Zahlreiche Bäume stürzen auf die Straße

So seien beispielsweise in den Landkreisen Bayreuth und Kulmbach innerhalb einer halben Stunde 23 auf Fahrbahnen gestürzte Bäume gemeldet worden, die ILS Hochfranken zählte gegen 05:30 Uhr bereits bis zu 25 Einsätze. Bei Konradsreuth im Landkreis Hof seien zwei Personen leicht verletzt worden, als ein Baum auf ein vorbeifahrendes Auto stürzte. Zudem seien Bauzäune und Baugerüste wegen des Sturms eingestürzt.

Verkehrsbehinderungen wegen Sturm "Ylenia"

Tauwetter und Regen haben in Bischofsgrün im Landkreis Bayreuth eine Straße unterspült. Man rechne mit einigen Behinderungen im Berufsverkehr, heißt es aus Hof. Auch im Raum Bamberg, Forchheim und Coburg waren die Einsatzkräfte am Morgen mit der Beseitigung umgestürzter Bäume beschäftigt. Die Feuerwehr habe die Lage im Griff, hieß es allerorten.

In Oberfranken fällt vielerorts die Schule aus

Aufgrund des Unwetters fällt in weiten Teilen Oberfrankens die Schule aus. Betroffen sind Stadt und Landkreis Coburg, Stadt und Landkreis Hof, Stadt und Landkreis Bayreuth, sowie die Landkreise Kronach, Kulmbach und Wunsiedel.