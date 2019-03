Sturm und Gewitter in Bayern: Zwei Bergbahnen pausieren Betrieb

Kaum ist der Faschingssturm "Bennet" abgezogen, da sucht die Kaltfront eines Tiefs über der Nordsee Bayern heim: Sie zieht nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes ostwärts über den Freistaat hinweg und bringt deutlich kältere Luft mit sich.

Zwei Allgäuer Bergbahnen stellen Betrieb ein

Bis zum Abend dürfte es heftige Regenschauer und Windböen geben - vor allem im Westen Bayerns. Im Allgäu mussten deshalb am Donnerstag zwei große Bergbahnen geschlossen werden. So teilten die Oberstdorf-Kleinwalsertal-Bergbahnen mit, dass die Fellhornbahn ihren Betrieb einstellen musste. Auch die Hochgratbahn nahe Oberstaufen ist nach Angaben des Betreibers heute wegen Sturms geschlossen.

Alle anderen Lifte und Bergbahnen der Oberstdorf-Kleinwalsertal-Bergbahnen sowie auch die im Bereich Grasgehren und Balderschwang am Riedberger Horn sind in Betrieb.

Der Wetterdienst hatte bereits seit Mittwoch vor Orkanböen bis 130 km/h oberhalb von 2.000 Metern gewarnt. In Höhen um 1.500 Metern können die Sturmböen noch 100 km/h erreichen. Am Mittwoch hatte ein Sturm bereits die Ehrwalder Zugspitzbahn lahmgelegt: Ein Baum war in eine Stromleitung gefallen und hatte für einen Stromausfall gesorgt - 82 Personen mussten aus der Gondel gerettet werden.

In Nordbayern drohen Sturmböen und Gewitter

Der Norden des Freistaats bleibt vor dem Tief ebenfalls nicht verschont. Nachdem es tagsüber vor allem auf den ausgesetzten Gipfeln der Rhön stürmt, können einzelne Böen auch in der Nacht noch kräftig ausfallen. Nachmittags können vor allem im Westen Frankens noch kurze Gewitter hinzukommen.