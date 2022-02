Sturm-Ticker Oberfranken: Ylenia sorgt für "Wirbel"

09.37 Uhr: Friedhöfe und Schlosspark bei Bamberg geschlossen

Wegen des Sturmtiefs Ylenia hat die Bayerische Schlösserverwaltung einige Hof- und Schlossgärten vorsorglich geschlossen. In Oberfranken ist davon bislang nur der Schlosspark Seehof in Memmelsdorf bei Bamberg betroffen. Aber auch den Park Rosenau im Rödental bei Coburg empfiehlt die Schlösserverwaltung wegen der Gefahr von umstürzenden Bäumen und herabfallenden Ästen zu meiden. Das gelte auch für viele weitere Grünanlagen, über deren Schließung je nach Wetterlage auch kurzfristig entschieden werden könne. Über die Schließungen und den Zeitpunkt der Wiedereröffnungen will die Schlösserverwaltung online auf www.schloesser.bayern.de informieren.

Geschlossen bleiben in Bamberg wegen des Sturms heute auch der Hauptfriedhof und der Friedhof Gaustadt. In beiden Anlagen seien bereits Äste von den Bäumen gebrochen.

09.19 Uhr: Integrierte Leitstelle Hochfranken: 165 Sturmeinsätze bisher – keine schweren Schäden

Bei der ILS Hochfranken ist es in der Nacht und den frühen Morgenstunden 165 Mal zu sturmbedingten Einsätzen gekommen. Das ist die bisherige Sturmbilanz für die Landkreise Hof und Wunsiedel (Stand: 8:30 Uhr). Laut eines Sprechers der ILS habe es sich bisher vor allem um kleinere Einsätze wie umherfliegende Teile, gesperrte Straßen und umgestürzte Bäume gehandelt. Bauzäune seien eingestürzt und Baugerüste umgefallen. In Regnitzslosau ist das Dach einer Scheune durch den Wind abgedeckt worden und bei Konradsreuth seien zwei Personen leicht verletzt worden, als ein Baum auf ein vorbeifahrendes Auto stürzte, so der Sprecher zum BR. Bisher gab es keine schweren Schäden und keine schwer verletzen Personen.

09.06 Uhr: Impfaktionen in Hof und Helmbrechts fallen wegen Sturm aus

Wegen Sturmtief Ylenia bleibt das Impfzentrum Hofer Land in Helmbrechts im Landkreis am Donnerstag geschlossen. Das hat das Landratsamt in Hof mitgeteilt. Auch die für heute angesetzte Impfaktion im Foyer der Hofer Freiheitshalle entfällt. Geplant waren Impfungen gegen das Coronavirus für Kinder ab fünf Jahren.

05.54 Uhr: Umgestürzte Bäume beschäftigen die Feuerwehren

Zahlreiche umgestürzte Bäume haben am frühen Donnerstagmorgen die oberfränkischen Feuerwehren beschäftigt. In der Nacht sei noch alles ruhig gewesen, ab etwa 5 Uhr habe Sturm Ylenia für dann für zahlreiche Einsätze gesorgt, heißt es auf Nachfrage des BR in den Integrierten Leitstellen (ILS) in Oberfranken. In den Landkreisen Bayreuth und Kulmbach sind 23 auf Fahrbahnen gestürzte Bäume gemeldet worden, die ILS Hochfranken zählte gegen 5.30 Uhr bereits bis zu 25 Einsätze. Bei Konradsreuth im Landkreis Hof waren zwei Personen leicht verletzt worden, als ein Baum auf ein vorbeifahrendes Auto stürzte. Auch Bauzäune und Baugerüste sind wegen des Sturms eingestürzt. In Bischofsgrün im Landkreis Bayreuth wurde eine Straße unterspült.

05.00 Uhr: In Teilen Oberfrankens fällt die Schule aus

Wegen des Unwetters fällt in weiten Teilen Oberfrankens die Schule aus. Betroffen sind Stadt und Landkreis Coburg, Stadt und Landkreis Hof, Stadt und Landkreis Bayreuth, sowie die Landkreise Kronach, Kulmbach und Wunsiedel.