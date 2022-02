Sturm-Ticker Mittelfranken: Bahnverkehr bei Fürth lahmgelegt

05.38 Uhr: Einige umgeknickte Bäume: Mittelfranken bisher weitestgehend verschont

Das Orkantief "Ylenia" hat in Mittelfranken bisher für wenige Einsätze der Feuerwehren gesorgt. Die Integrierten Leitstellen in Nürnberg und Ansbach melden auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks insgesamt sieben unwetterbedingte Einsätze. So rückten die Einsatzkräfte im Bereich der ILS in der Nacht zwei Mal aus, in beiden Fällen waren Bäume auf die Fahrbahn gestürzt. Im Bereich Ansbach waren es vier Bäume, in einem Fall wurde die Markise eines Hauses abgerissen. In Oberasbach im Landkreis Fürth stürzte ein Baum auf ein geparktes Auto. Die Feuerwehr musste den Baum beseitigen.

Bislang sei die Nacht damit ruhig verlaufen, heißt es aus der ILS Ansbach. Auf dem Weg zur Arbeit könnten Pendler aber noch auf weitere umgestürzte Bäume treffen. Für Unterrichtsausfälle sorgte Tief "Ylenia" indes nicht, der Unterricht in den mittelfränkischen Schulen findet wie geplant statt, wie dem Online-Auftritt des Bayerischen Kultusministeriums zu entnehmen ist