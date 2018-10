Sturm sorgt in Bayern für Behinderungen im Berufsverkehr

Wegen umgestürzter Bäume ist zum Beispiel die Bahnstrecke zwischen Garmisch-Partenkirchen und Mittenwald bis auf weiteres lahmgelegt, die Bahn setzt dort Ersatz-Busse ein. In Schwaben war die Strecke Kempten-Immenstadt betroffen, sie ist mittlerweile aber wieder freigegeben. Bei der Münchner S-Bahn fällt die S7 zwischen Icking und Wolfratshausen aus, bei der Nürnberger S-Bahn ist der Streckenabschnitt zwischen Lauf und Hartmannshof gesperrt.

Autobahnen A8, A93, A95 und A96 vorübergehend gesperrt

Die A8 zwischen Bergen und Grabenstätt musste wegen umgestürzter Bäume zwischenzeitlich ganz gesperrt werden, in Richtung München staute sich der Verkehr. Im Bereich des Inntaldreiecks gab es Behinderungen sowohl auf der A8 als auch auf der A93. Auch auf anderen Autobahnen in Oberbayern lagen abgeknickte Bäume, auf der A95 bei Penzberg und auf der A96 bei Inning am Ammersee. Die Staatsstraße zwischen Bad Tölz und Tattenkofen war wegen mehrerer umgestürzter Bäume gesperrt. In Niederbayern war die A93 bei Mainburg kurzzeitig wegen abgeknickter Bäume blockiert. Dort stieß der Fahrer eines Kleinbusses mit einem umgestürzten Baum zusammen und wurde durch Glassplitter leicht verletzt.

Mann fährt frontal gegen umgestürzten Baum

Zwischen Traunstein und Kammer sah ein 63-jähriger Trostberger in der Nacht einen umgestürzten Baum zu spät und prallte mit seinem Auto frontal dagegen. Der Mann blieb unverletzt, am Fahrzeug entstand aber ein Schaden von rund 30.000 Euro. Um den Baum und das kaputte Auto zu beseitigen, musste die Straße in beide Richtungen gesperrt werden.

Einen Schaden in ähnlicher Höhe gab es auch in München. Im Stadtteil Au beschädigte ein umgestürzter Baum die Straßenbeleuchtung und mehrere Autos schwer. An einem Fahrzeug entstand wohl ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Feuerwehr rückte aus, um die Straße wieder freizuräumen.