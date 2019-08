Sturm reißt Kirchturmkreuz in die Tiefe

In Burgtreswitz im Kreis Neustadt an der Waldnaab hat der Sturm das mehr als 100 Kilogramm schwere Kreuz vom Turm der Dorfkirche gerissen. Das Kreuz schlug im Kirchendach ein und stürzte dann in die Tiefe.

30 Einsätze für Feuerwehr in Amberg

Schwerpunkt des Unwetters war jedoch die Region Amberg: Allein in der Stadt Amberg ist die Polizei in der Nacht rund 30 Mal ausgerückt, meistens ging es um vollgelaufene Keller. In Köfering bei Amberg ist das Dach eines Wohnhauses abgedeckt worden.

Baum fällt auf VW-Bus

Vielerorts sind Bäume umgeknickt worden. In Etsdorf im Kreis Amberg-Sulzbach ist ein umstürzender Baum auf einen vorbeifahrenden VW-Bus gefallen. Es hat mehrere ähnliche Verkehrsunfälle gegeben, bei denen Autos in umgestürzte Bäume gefahren sind. Es wurde niemand verletzt. In Freudenberg gab es einen Stromausfall, weil ein Baum auf die Leitung gefallen ist.

Sturmschäden behindern Bahnverkehr

Weitere Auswirkungen der Sturmnacht waren noch bis Montagmittag zu spüren: der Zugverkehr auf der ICE-Strecke Nürnberg- Regensburg-Passau war gestört. Es kam zu Verspätungen wegen Unwetterschäden in der Region Unterfranken.