Sturm "Nasim" legt Straßenbahn lahm

Die Berufsfeuerwehr Augsburg hatte am späten Abend einen größeren Sturm-Einsatz: Ein Werbeschild aus Metall war auf die Trambahngleise gekippt, die Straßenbahn rollte über das Schild – und war anschließend lahmgelegt.

Feuerwehr hebt Straßenbahn in Augsburg an

Gemeinsam mit Spezialisten der Verkehrsbetriebe gelang es der Feuerwehr, die Straßenbahn mit speziellen Geräten anzuheben und das Schild unter der Bahn hervorzuziehen. Nach einer abschließenden Kontrolle des Tram-Unterbodens konnte die Bahn ihre Fahrt fortsetzen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Für die Feuerwehr waren vier Fahrzeuge mit elf Einsatzkräften im Einsatz.

Zahlreiche Sachschäden

Auch in anderen Teilen Schwabens mussten Feuerwehr und Polizei aufgrund von Sturmschäden häufig ausrücken. In Dillingen stürzten Teile eines Kamins auf ein geparktes Auto. Bei Syrgenstein drückte der Sturm das dreirädrige Fahrzeug einer 17-Jährigen um, das sich daraufhin überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Die Jugendliche blieb unverletzt. Bei Gablingen im Landkreis Augsburg warf eine Sturmböe den Anhänger eines fahrenden Autos um. Und ebenfalls bei Gablingen entwurzelte der Sturm eine Birke, die auf ein geparktes Auto fiel. In Gersthofen riss der Wind eine Eiche um, die auf einen Gartenschuppen stürzte. In allen Fällen blieb es bei Sachschäden.

Überdurchschnittlich viele Einsätze

In den Landkreisen Neu-Ulm, Günzburg und Unterallgäu hatte die Polizei laut eigenen Angaben in der Nacht auf Freitag rund ein Drittel mehr Einsätze als normalerweise. Größere Schäden oder Verletzte wurden der Polizei allerdings bisher nicht gemeldet. Hauptsächlich seien Straßen wegen umgestürzter Bäume unpassierbar gewesen. Auch umgewehte Bauzäune oder Verkehrszeichen sorgten laut Polizei für Behinderungen.

Auch in den Landkreisen Oberallgäu, Ostallgäu und Lindau sowie in Kaufbeuren gab es sturmbedingte Einsätze, allerdings deutlich weniger als im nördlichen Bereich des Polizeipräsidium Schwaben Süd/West.