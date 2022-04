Sturm "Nasim": Einsätze vor allem in Nord- und Ostbayern

In Mönchkröttendorf im oberfränkischen Landkreis Lichtenfels stürzte ein Baum wegen des starken Windes auf das Dach eines Wohnhauses. Die Feuerwehr rückte aus, sägte die Äste ab und hob den Baum vom Gebäude.

In Stockheim im Landkreis Kronach deckte der Sturm die Dächer dreier Lagerhallen teilweise ab. Der Schaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei rund 100.000 Euro.

Auch in Mittelfranken blockierten einige umgestürzte Bäume oder abgebrochene Äste Straßen, Bauzäune und Verkehrsschilder wurden umgeweht. In Oberasbach im Landkreis Fürth stürzte ein Baum gegen die Wand eines Wohnhauses, die Feuerwehr rückte aus.

Bilanz in Ostbayern

In der Oberpfalz hatten Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte seit Donnerstagvormittag gut 50 Einsätze wegen des Sturms. Zwei Menschen wurden leicht verletzt. Sie wurden von Windböen erfasst und stürzten. Die Feuerwehren mussten zu etwa 40 Einsätzen ausrücken, weil Bäume auf der Fahrbahn oder auf Bahnschienen lagen.

In Dingolfing in Niederbayern hat der Wind am frühen Donnerstagabend ein Blechdach von einem Gebäude gelöst und auf einen Parkplatz geschleudert. Ein Auto wurde durch das zehn mal zehn Meter große Teil beschädigt – verletzt wurde aber niemand.

Wenige Schäden im Süden Bayerns

Ähnlich das Bild in Oberbayern: Das Polizeipräsidium Oberbayern-Nord meldet mehrere umgestürzte Bäume und einen Leichtverletzten sowie einige beschädigte Autos. Die Polizei spricht von einem normalen Einsatzgeschehen bei Sturm.

In Augsburg landete ein Werbeschild aus Metall auf Straßenbahngleisen. Eine Bahn blieb daran hängen und musste angehoben werden. Nachdem das Schild unter der Bahn herausgezogen wurde, konnte diese dann aber wieder weiterfahren.